中國兩會開幕發表政協工作報告　對台39字：深化島內交流

中國全國政協十三屆三次會議於今日（ 21 ）下午 3 點開幕，議程開始前，包括國家主席習近平、政治局常委、人民大會代表、2150 多位政協委員等，全體低頭為在此次新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情中逝世的醫療人員、志願者與民眾默哀一分鐘。
開幕唱國歌、默哀、通過議程草案後，中國全國政協主席汪洋在大會上代表政協常委會發表工作報告。汪洋回顧去年（ 2019 ）工作，指出去年是新中國成立、人民政協成立70周年。在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，圍繞統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局，聚焦決勝全面建成小康社會、打好三大攻堅戰等任務，認真實行各種職能。
對去年香港反送中議題，汪洋表示，政協常委會支持港區全國政協委員積極發聲，凝聚止暴制亂、恢復秩序的正能量，宣傳「一國兩制」在澳門的成功實踐。指導舉辦第十五屆河洛文化研討會，參與舉辦第十一屆海峽論壇，就兩岸基層治理等交流溝通。加強同海外僑胞聯繫。針對美國國會參議院、眾議院分別通過所謂涉港、涉疆等法案發表嚴正聲明，堅定維護國家核心利益。
近期新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情也在工作報告中，汪洋表示，政協常委貫徹中央的精神，在對抗疫情同時也組織慶祝人民政協成立70周年系列活動。
對 2020 年的主要任務提出「同心奔小康，奮進新時代」。汪洋指出，由於疫情嚴峻複雜，中國面臨的挑戰前所未有，人民政協需要團結、致力實現全面建設小康社會目標任務。同時，政協的定位必須明確，不是權力機關，不是立法機構，而是具有中國特色的政治組織和民主形式。
汪洋指出，要進行推進粵港澳大灣區創新合作，強化港澳委員政治責任和使命擔當，堅定支持完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的製度和機制。深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往。就僑務工作等調研考察。
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