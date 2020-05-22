北京若推「港版國安法」　川普：美國將有強烈回應

中國 13 屆全國人大第 3 次會議拉開序幕，議程中預計審議「港版國安法」，引起香港民主派人士與外界憂心，香港的自由和自治空間將受到壓縮，「一國兩制」將不復存在。對此美國朝野皆表達關注，不但總統川普對此發言，美國國務院也表示國安法可能造成香港社會嚴重動盪，美方予以強烈譴責。
根據《路透社》等外媒報導，美國總統川普 21 日表示，若北京繼去年一連串發生在香港的民主運動後，再對香港實施國安法立法計畫的話，美國不排除將有「強烈回應」。就連與川普向來意見相左的民主黨籍眾議院議長波洛西（ Nancy Pelosi ）， 22 日也在推特上發文，認為「北京的宣告意味著嘗試終止在香港實施的一國兩制架構，令人非常震驚；這是企圖繞過香港立法機關，完全不尊重法治。」
報導稱，美國國務院發言人歐塔加斯（ Morgan Ortagus ）針對此事表示「任何實施不反映香港人民意願的國家安全立法的努力，都將大大破壞穩定，並受到美國和國際社會的強烈譴責。」並稱高度自治和尊重人權是維護香港特殊地位的關鍵。
美國國會在去年 11 月已通過「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），要求國務院每年查核，證明香港是否維持足夠的自治權、仍有資格維持其世界金融中心的地位，能實施對美國有利的貿易條件。
在北京或將通過「港版國安法」的消息傳出後，香港泛民派議員也於 21 日晚間舉行記者會，由陳淑莊等人領銜，痛批人大或中央政府決定繞過立法會、為香港立例，是將聖旨強加於香港人頭上，加上完全未進行公眾諮詢，「一國一制」在香港正式落實，也顯示中央對香港僅剩的人權看不過眼和感到恐懼，並向世界展示中央視基本法和高度自治為無物。
另一方面，中國大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進，則大力稱讚全國人大版香港國安法是為了保住香港的一國兩制，為其穩定發展提供平穩有利的環境，而不該讓激進份子和西方勢力以正義之名行擾亂之實，還聲稱「該是讓這一切結束的時候了」。