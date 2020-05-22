屢被逼釋放孟晚舟　杜魯道：中國似乎不懂我們的司法獨立

新冠肺炎疫情致使美中關係降至冰點，連帶也讓先前已沸沸揚揚的中方藉 5G 技術深入他國國安議題再度浮上檯面。 2018 年於加拿大英屬哥倫比亞被逮捕的華為科技公司財務長孟晚舟，至今仍被關押中。北京多次向加國喊話，要求釋放孟晚舟未果，加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau ） 21 日在記者會上表示「中國似乎不懂我們的司法獨立」，暗示不應以政治力量試圖干預他國司法事務。
根據加拿大《環球新聞》（ Global News ）報導，21 日在記者會上有傳媒問到，中國駐加拿大大使叢培武，近日否認北京將加拿大前外交官康明凱（ Michael Kovrig ）與顧問史派佛（ Michael Spavor ）等人於中國拘捕一事為劫持人質的作法，還提起了孟晚舟案才是影響中加關係中最主要的因素。對此杜魯道回應稱：「我們從一開始就看到中國官員將這 2 起案件聯結在一起。」
杜魯道聲稱，加拿大擁有獨立的司法系統，其運作不受政治的干擾，確保民主國家的權力分立。這與中國的模式不太一樣，所以中國也似乎不了解加拿大的司法獨立。杜魯道也強調，雖然加方會繼續致力於 2 位被北京拘捕的人士能盡快得釋，但也會確保加拿大的司法維持其獨立性。
報導指出，加拿大當局應美國的要求，於 2018 年 12 月以涉嫌違反美國伊朗制裁禁令、欺詐銀行和竊取機密等理由，逮捕了孟晚舟；過沒幾天，北京便逮捕了康明凱和史派佛，被視為是對加國就孟晚舟被捕所做的報復。目前孟晚舟仍被拘留於加拿大，此案由加國檢調單位審理中。
叢培武近日接受《環球新聞》訪問時表示，北京並非劫持人質，康明凱和史派佛是因涉嫌危害中國國家安全罪才被捕，並提到孟晚舟案，北京希望確保她順利安全返回中國。但當被問到為什麼加拿大領事官員不被允許以視訊和康明凱、史派佛通話時，叢培武則拒絕回答。