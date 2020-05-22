北京恐強推港版國安法　末代港督批：離譜、令人髮指

中國人大議程納入「港版國安法」，再度為香港局勢投下震撼彈，預計將於 28 日進行表決，被認為可能終結「一國兩制」，令香港的自治受損。不只美國總統川普喊話，美國政壇不論是共和黨或民主黨，普遍也反對該項法案通過並實施。英國籍的末代港督彭定康（ Chris Patten ）對此表示，英國政府應該告訴中國，「港版國安法」是離譜（ outrageous ）的建議，令人髮指。
綜合《英國廣播公司》（ BBC ）、《衛報》報導，彭定康在接受訪問時表示，英國應向中國說清楚，港版國安法的推行太過離譜，英國首相及外交大臣應向英國重要的盟友，以及所有有關方說清楚 2 件事，即香港繼續作為亞洲一大國際城市，還有中國到底會不會信守承諾，而現在已有太多例子證明北京恐怕不會這麼做。
彭定康也批評道，中國正利用別國專注於對抗新冠肺炎疫情的當頭，在其他地區，包括香港進行欺凌和騷擾的行為，攻擊香港的自治。彭定康也呼籲英美 2 國，聯合抵制北京侵犯自由行為，對其實施經濟制裁。
此外，英國外交部發言人也表示，英方密切關注局勢發展，希望能繼續依《中英聯合聲明》維護香港的自治、尊重「一國兩制」，期望北京能尊重香港的權利、自由和高度自治。