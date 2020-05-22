國安法驚嚇港股開盤狂瀉！草案曝光：擬在港設國安機構

中國全國人大議程將「港版國安法」加入討論，預計 28 日進行表決，出於對香港前景、一國兩制終結與否的擔憂，港股今天（ 22 日）開盤便跳空大跌，一度狂瀉逾 1000 點，截至發稿時間為止，跌幅仍在擴大。
綜合港媒報導，有傳言指「港版國安法」主要針對 4 類行為，包含顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，及外部勢力干預，外界憂心這將導致香港自治地位受損、基本法形同廢紙，香港恆生指數今天開盤後便一路下殺，本地股全線大瀉，以香港為基地的個股和房地產紛紛被拋售。截至發稿時間為止( 22 日中午 12 點許），報在 23160 點，跌 1192 點。
有分析指出，雖然目前難評估法案對香港的整體影響，但若人大通過「港版國安法」，將嚇走外資，港股不排除會因被下調評級而越跌越深。
《香港 01 》指出，「港版國安法」全名為《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，全國人大常委會副委員長王晨在大會簡介草案時表示，近年外部勢力為香港反中亂港勢力撐腰打氣，嚴重挑戰「一國兩制」原則、嚴重危害國家主權，故須採取有力措施，依法防範制止和懲治。
報導提到，該草案內容有 7 段，當中第 4 段指，中央政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。至於第 5 段則稱，行政長官應當就香港特區履行維護國家安全職責、開展國家安全推廣教育、依法禁止危害國家安全的行為等情況，定期向中央人民政府提交報告。