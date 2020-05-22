港版國安法推動惹議　學者劉兆佳：北京豁出去了

北京將推動「港版國安法」的消息引起香港人民、特別是民主派人士的不安，擔心一國兩制將提前迎來末日，連英美等國也紛紛出面譴責北京繼反送中後進一步損害香港的自治與自由。中國全國政協香港區委員、全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，北京此舉顯示對香港政府已無信心，打算豁出去、徹底解決香港問題，以免夜長夢多，給港獨留任何空間。綜合港媒報導，劉兆佳 22 日上午於香港接受電台訪問時分析，北京自從去年的反送中運動爆發後，對香港能否就國家安全立法毫無信心，認為止暴制亂最重要的就是從法律上著手，加上今年一連串事件爆發，令北京感到急迫和危機感，遂決定要不惜一切解決香港問題。劉兆佳還指出，為了不引起外界更多揣測、加深社會不安，並防止外部勢力藉機干涉香港事務，北京此次立法應會於短時間內完成。此外，香港回歸近 23 年，已到了「 50 年不變」的中段，但仍未能完成《基本法》第 23 條的本地立法，全國人大常委會須對全國人民負責，故不得不採取行動。劉兆佳也表示，這次「港版國安法」訂立的應屬長期性法律，不會因日後香港自行就 23 條立法便失效，同時也為香港本地就 23 條立法訂下框架，即不能與中央訂立的法律互相牴觸。《基本法》第 23 內文明列：香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。美國國務卿蓬佩奧日前甫表態，香港《基本法》 23 條立法不符合美國利益，而嘗試在香港實施嚴苛的國家安全法，亦不符合北京對一國兩制的承諾。美國國會多名跨黨派議員，也敦促美國政府須全面實施《香港人權與民主法案》，確保國務院即將向國會提交的報告中，反映近期削弱香港自治和法治的事件。香港立法會主席梁君彥今天( 22 日)就該法案表示，對人大作出的決定表示「尊重、理解和支持」，並指出香港回歸 23 年來，一直都沒能就基本法 23 條立法，而香港近來也發生許多變化，因此人大常委、人大的決定是可以理解的。梁君彥也認為，香港有憲制責任就基本法第 23 條立法，特區政府應於適當時機展開相關工作，成功落實「一國兩制」，確保香港繁榮穩定，而這也是所有香港人的共同願望。在香港立場較為親北京的建制派政黨，也表示全力支持相關立法。新冠肺炎疫情令美中關係陷入冰點，而香港問題從去年的反送中到如今的國安法草案，除了牽動兩岸局勢，也更加成為北京與歐美國家角力的所在。