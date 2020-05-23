歐盟、英相、美國務卿接連挺香港　籲北京尊重一國兩制

「港版國安法」將表決並推行的消息，讓香港問題在全球歷經新冠肺炎荼毒的幾個月後，再度浮上檯面。美國除了總統川普及參眾議會議員，連國務卿也出面喊話支持香港；歐盟及英相強生( Boris Johnson )也紛紛表態，呼籲北京遵守一國兩制及對香港自治的承諾。綜合外媒報導，美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）於 22 日表示，北京強行推動港版國安法，猶如敲響香港高度自治的喪鐘，呼籲中方尊重香港的自治、民主和自由，以免影響美國對「一國兩制」和香港經濟地位等評估。香港自從去年爆發反送中運動後，美國已於 2019 年通過《香港人權與民主法案》，確保國務院每年向國會提交的報告中，是否有針對削弱香港自治和法治的事件，做出評估與審查；美國國會多名跨黨派議員，也敦促美國政府須全面實施該法案。另一方面，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾( Josep Borrell )的聲明亦指出，香港因一國兩制而維持的穩定與繁榮符合歐盟的利益，希望北京遵守對國際的承諾並尊重基本法，尊重香港自治並就國安法制定進行民主答辯，歐盟也會持續關注事態發展。而曾長期治理香港的英國，首相強生的發言人也已於 22 日表示，作為簽署《中英聯合聲明》的其中一方，英國致力於維護香港自治並尊重一國兩制模式，期望北京亦尊重香港的權利和自由，確保香港作為全球金融中心的自治地位。雖然香然民主派人士獲得不少來自國際的支持，但執政當局的態度並未放軟。特首林鄭月娥 22 日表態，維護國家主權、安全和發展利益，港府會全力配合中國全國人大常委會，盡快完成相關立法。