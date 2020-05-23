巴航墜機意外驚悚畫面曝光！倖存者憶：到處都是火和尖叫

巴基斯坦國家航空公司「巴基斯坦國際航空」（PIA）一架載有 99 人的 A320 型客機， 22 日不幸墜毀在喀拉蚩（ Karachi ）一處民宅區，已知造成 97 人死亡。而 1 段據信為墜機當下的短片也在網路上瘋傳，讓許多網友看了相當心驚。
根據《 BBC 》報導，工程師穆罕默德祖巴爾（ Muhammad Zubair ）是目前所知的 2 名倖存者之一，他於獲救後聲稱，事故發生前飛機曾試圖降落未果，接著就在 10-15 分鐘後墜毀。墜機後他一度失去知覺，等他再度醒來時，周圍一片狼藉，到處都是哭喊和尖叫：「我可以聽到來自四面八方的尖叫聲。孩子們和成年人都有。我當時只能看到火和濃霧，其他什麼都看不到，只能聽到他們的尖叫聲。」
穆罕默德幸運地未被重創，尚有力氣解開安全帶逃走。目擊居民烏扎伊爾克汗（ Mohammed Uzair Khan ）受訪時表示，事發時他聽見巨大聲響，走出家門查看後發現，附近至少有 4 棟民宅完全倒塌、起火並冒煙：「他們幾乎都是我認識的鄰居，我無法告訴你那有多麼可怕。」
報導指出，雖然確切的事故還有待調查，但有當地民航官員透露，可能是因無法正常收放起降架而釀禍。英國《 Sky News 》報導，監視器畫面顯示，事故當下班機從畫面右上方一路墜向民宅區，隨後就是大量濃煙和火光。
網上還流傳一段機師墜機前的求救錄音，向控制塔表示引擎失去動力，情況非常緊急，會嘗試以機腹着陸，可惜最後仍不幸墜毀。