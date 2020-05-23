港版國安法惹議　陸媒：「台籍」人大代表認為台灣可借鑒

有關「港版國安法」爭議近日鬧得沸沸揚揚，不少人認為這不只代表香港的一國兩制將提前告終，也將影響兩岸局勢發展。但卻有陸媒聲稱，多位正在北京參加全國人大會議的「台灣籍人大代表」表示，支持完善香港維護國安制度，還說台灣要脫胎換骨，關鍵在於必須承認九二共識。
根據《中新社》報導，正在北京出席兩會的數位台籍人大代表聲稱，從臺灣當局領導人以往行動看，去中國化是她漸進性的一貫態度，且採取了一系列實際行動阻礙到大陸來工作學習的台胞；然而，兩岸人民特別是台胞有交流融合需求，他們願意通過兩岸經貿文化交流得到利益，這是擋不住的，兩岸血緣關係也是割不斷的。
台盟廈門市委會主委陳紫萱還說，台灣當局不承認一個中國原則的九二共識，不顧台胞福祉。但當前兩岸經貿往來、人員交流，早已是「你中有我、我中有你」，要繼續深化兩岸交流交往、實施惠台政策、落實同等待遇，切實做到一視同仁。而籍貫台灣台東的高山族全國人大代表黃蕾則認為，兩岸同屬中華民族，同根同種同源，要讓台灣脫胎換骨迎向未來，解套的關鍵在於承認一個中國原則的「九二共識」。
該報也採訪了聲稱是台籍的同濟大學教授張雄，張雄表示，「亂港」現象至今未停，現終於盼到中央政府出手，這是民意所歸；而「一國兩制」執行過程中出現亂港現象，是發展過程出現的問題，通過港區國安法立法解決來保障國家安全，對今後實現祖國統一和解決台灣問題是非常好的借鑒。
此外，全國台聯副會長、重慶市台聯會長許沛也在受訪時強調，「港版國安法」表達了中央解決香港問題的決心、打掉了亂港分子的幻想，更向台灣當局及國際社會釋放明確信號，只要涉及國家主權和國家安全，北京就絕不可能讓步。
所謂的全國人大台灣省代表團，現任名單包含許沛、鄒振球、張雄、張曉東、陳軍、陳雲英、林青、黃志賢、符之冠、梁志強、曾力群、蔡培輝、廖海鷹。這些人大多不是在台灣出生，只是祖籍為台灣，也不是由現在的台灣人民選出，而是由中國大陸各省、自治區、直轄市和中國人民解放軍內部的台籍人士選出，與其他各省全國人大代是由相應省級人民代表大會間接選舉產生不同，卻在中國兩會上代表台灣人民。
雖然有號稱台籍人士出任參與「台灣省代表團」，但中華人民共和國在台灣並無實際統治權，「台灣省代表團」也不被台灣當局承認，一般認為象徵意義多過實質意義。