批港獨猖獗　中國外長王毅稱「港版國安法」不影響自由　

中國第十三界全國人大三次會議在今日（ 24 ）在北京人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，由國務委員兼外交部長王毅回應記者有關中國外交關係、對外政策等相關提問。其中，面對有關香港國家安全法，王毅表示「港獨組織」日益猖獗，推行立法刻不容緩，並稱全國人大這次的決定不影響香港自治、居民權利自由、不影響外國投資者在香港的權益。
《路透社》記者在新聞發佈會上提問，中國推進港版國安法震動市場，美國可能採取措施報復，包括取消香港特殊貿易地位，中方是否會擔心香港作為全球金融中心的地位，以及將行何維護投資者的信心。
中國外交部長王毅回應，香港事務是中國內政，不容外來干涉，各國應遵守國際關係基本準則。維護國家安全是中央的事權，《基本法》第 23 條授權香港特區自行立法，但不影響中央就實際情況建立國安法和機制。
王毅稱，自 6 月修例風波以來，「港獨組織」和本土激進分離勢力日益猖獗，恐怖暴力活動不斷升級，外部勢力干預香港事務，對香港穩定、推動「一國兩制」造成威脅。全國人大的決定，針對的是「極少數」嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治、香港居民的權利和自由、外國投資者的權益。呼籲大家對香港的未來，充滿信心，不用過於擔心。「港版國安法」將有利於維護「一國兩制」的基本方針，有利於維護香港金融、貿易和航運中心地位。
美國共和黨議員圖米（ Pat Toomey ）和民主黨議員范霍倫（ Chris Van Hollen ）日前共同提出法案，針對違反保障香港自治地位的機構有往來的銀行做出制裁，希望透過跨黨派的合作取得國會支持。
據英國《 Sky News 》報導，來自世界各地近 200 個政治人物對北京擬定的「港版國安法」表達譴責，連署者包含 17 名美國議員。前香港總督彭定康（ Chris Patten ）、前英國外交大臣里夫金德（ Malcolm Rifkind ）的聯合聲明稱，共 186 位法政領袖認為，香港國安法是對其自治、法治的全面攻擊，威脅到基本自由，同時也是公然違反 1997 年《中英聯合聲明》。