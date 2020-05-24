香港524反國安法大遊行　港警逮捕120人

▲（圖／翻攝自《香港 01 》）

▲路過民眾吸入催淚彈後，感到不適送醫。（圖／翻攝自《香港 01 》）

▲瑞武裝甲車。（圖／翻攝自《香港 01 》）

▲（圖／翻攝自城市廣播 FB ）

▲港警在下午 4 點出動水炮車驅離民眾。（圖／翻攝自城市廣播 FB ）

▲（圖／翻攝自《香港 01 》）

香港網友發起今日（ 24 ）反港版國安法、「反國歌法」大遊行，自下午 1 點鐘於港島銅鑼灣開始，警方在遊行期間對示威者、記者發射催淚彈、胡椒彈，並多次突然舉起藍旗、黑旗示警後，隨即發射胡椒彈。至下午 4 點半，警方宣布在示威期間共逮捕 120 人，下午 5 點 40 分左右於銅鑼灣聚集的民眾逐漸散去。示威遊行下午 1 點甫開始，港媒統計銅鑼灣軒尼詩道聚集超過千人，是新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情爆發以來，首次大規模遊行。香港警方調動約三千名員警應對示威。下午 1 點示威者向警方丟雨傘、冰塊等雜物，警方也施以催淚彈驅逐民眾，有正在等車的民眾反映因為催淚單沒搭上車、路過民眾吸入催淚彈後感到不適送醫。下午近 2 點，警方出動武裝甲車及水炮車向銅鑼灣方向推進，後舉旗藍旗要求在場記者離開。期間，多名員警在旁待命，聚集後突然衝向人群，試圖打散示威民眾。下午 2 點 20 分左右，香港中聯辦搭批防暴警察現身戒備，並配戴布袋彈槍。至下午 3 點，示威者在道路上設置路障，有示威者打破 IT 時裝店玻璃，搬出假人模特當作路障，據悉，IT 時裝店的老闆沈嘉偉曾出席藝人曾志偉等與警察高層飯局。示威群眾在鵝頸橋附近與警方發生衝突，港警發射多枚胡椒噴霧，波及路過市民，多人受困大樓內等待急救員協助。下午 4 點左右，香港警方於崇光百貨外逮捕多名人士，消息稱約有 80 人，被捕人士會被帶至北角警署，示威民眾至下午 5 點 40 分左右開始離開。下午 5 點警方表示，自 12 點起截至下午 4 點半至少 120 人被捕， 3 名傳媒聯絡隊人員受傷，其中 1 名人員頭盔中磚。據民主黨員許智肇，被捕人士包括區議員葉錦龍，以及稍早被捕的民主派政黨人民力量的譚德志。