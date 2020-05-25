香港示威再起！白宮警告欲制裁北京　傳英相預備接收難民

由於反送中運動餘波蕩漾，加上近日北京將推行所謂的「港版國安法」，導致許多香港人的不安和不滿情緒再升溫。 24 日再度爆發示威遊行，數以百計的人遭到港警逮捕，眼看香港問題再度升溫，美國白宮官員表示，若北京強制接管香港，恐將引來美方制裁；另也有英媒報導稱，英相強生( Boris Johnson )已在秘密準備接收香港難民。
綜合外媒報導，白宮國家安全顧問羅伯特．歐布萊恩（ Robert O'Brien ）週日接受美媒《 NBC 》採訪時表示，「港版國安法」的立法精神，可能意味著北京將全面接管、香港的高度自治無法再維持，恐危及其亞洲金融中心的地位，對香港和中國的經濟都會產生不利影響，還說若事態真如此發展，美國國務卿蓬佩奧( Mike Pompeo )不排除將對香港和中國實施制裁。
歐布萊恩並稱，港版國安法的實施將導致外資出走，因各國企業繼續留在香港的理由已喪失：「各國企業來到香港，原因之一是這裡有法治、自由企業體系、資本主義體系、民主和地方議會選舉。如果這些都沒了，我不確定這些公司還會不會留下來。」
另一方面，英國《每日快報》（ Express ）報導指出，英國首相強生今年稍早曾在契喀爾官邸（ Chequers Court ）的一場會議中，向各大臣表示，他已經準備好接收香港難民。不過，目前尚不知是否只包含 31.5 萬持有英國海外護照的人，又或是全體香港人(約 750 萬）都算在內。
另據《衛報》( Guardian )指出，過去幾十年，英國政府傾向於不讓「英國國民海外護照」（ BNO ）的持有者擁有英國居留權，但近日有知名大律師提出法律建議，放寬資格認定，可望對持有「英國國民海外護照」的香港人民打開居留權大門。
只不過，即便上述消息為真，屆時英國國內人民的接受度如何、移民在英國的謀生和經濟能力，也都需要英國政府做出完整的配套考量。