白宮再轟北京隱瞞！稱疫情有如車諾比核災　將被記入史冊

新冠肺炎疫情讓本就不佳的美中關係再降溫，疫情最慘烈的美國，其國家安全顧問歐布萊恩（ Robert O'Brien ） 24 日受訪時，就再度砲轟北京隱瞞疫情，有如前蘇聯政府隱匿著名的「車諾比核災」（ Chernobyl disaster ）一樣，將會被載入史冊。
歐布萊恩週日接受美媒《 NBC 》採訪時，除了就香港國安法槓上北京外，也將疫情議題再度搬上檯面。歐布萊恩聲稱，北京早在去年底就知道有肺炎疫情發生，卻欺瞞世界衛生組織（ WHO ），還拒絕讓外國專家到訪並取得相關資訊，怒批：「他們(中國)對新冠病毒的隱瞞將被載入史冊，就跟當初蘇聯隱匿車諾比核災一樣，我們 10 到 15 年後就能看到 HBO 拍攝的特輯。」
車諾比核災是 1986 年 4 月 26 日發生於前蘇聯烏克蘭普里皮亞季市的車諾比核電廠，肇因於核子反應爐破裂，結果釀成史上最嚴重的核電事故，大量高能量放射線物質被釋放到大氣層，不但對本土造成嚴重破壞，有害物質還隨著雲層遠飄至西歐、東歐、不列顛群島甚至北美東部部分地區。前蘇聯政府被控未及時告知全球，導致許多國家的人民都一同暴露在輻射污染的風險下。
該次歷史事件於 2019 年由美國 HBO 及英國天空電視台等公司共同製作，改編成電視影集《核爆家園》，獲得影劇界一致好評並在全球爆紅。但也引發俄羅斯當局不滿，認為該劇呈現的內容並不真實，企圖抹黑前蘇聯。
除了《 NBC 》的採訪，歐布萊恩 24 日也在美國《 CBS 》的節目《面對國家》（ Face the Nation ）中提到，由於疫情真正的訊息未能被及時傳遞，結果造成包含美國在內全球數十萬人死亡，認為真相終將被釐清；並稱讚美國總統川普 1 月底就下令和中國暫時斷航的舉動是正確的，拯救了許多生命。
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