戰事一觸即發？中印關係緊張　傳雙方軍隊已於邊境集結

全球因新冠病毒陷入危機，但中國與鄰國的邊境衝突近日卻有加劇趨勢。印度媒體報導稱，為了轉移國內因新冠疫情導致的經濟危機和對港台議題的關注，並挑動印度與巴基斯坦、尼泊爾的關係，北京採取一系列行動，往中印邊界增派兵力；而印方也不甘示弱，雙方呈現對峙狀態，飄散著濃濃的火藥味。
綜合《印度時報》、《印度斯坦時報》、《今日印度》等媒體報導，中印軍隊本月初剛在邊境拉達克（ Ladakh ）發出肢體衝突，互相丟擲石塊甚至鬥毆。雙方事後展開協商，卻於 20 日傳出破局，印度陸軍司令馬諾吉．慕康德．納拉文（ Manoj Mukund Naravane ）視察前線後，下令增援兵力，目前兩軍正在拉達克東部與錫金邦「實際控制線」的數個據點對峙。
報導並指出，雙方也於拉達克東部的加爾萬谷地（ Galwan Valley ）佈署大量兵力。據了解，近年印方打算於加爾萬修築道路，供其 C-130 運輸機起降，提升空中戰略實力，但這使印方有機會聯結喀喇崑崙公路（ Karakoram Highway ），即連接新疆與巴基斯坦、為中國通往巴基斯坦地區及南亞次大陸的交通要道，因此遭受中方反對，並忌憚於印度的軍事實力。
由於邊境界定爭議不明，雙方在拉達克的班公錯湖（Pangong Tso）等問題上堅持己見；中國試圖讓印方控制線退縮，但印度陸軍也選擇強調自身對地理界定的解釋，不斷進行交鋒。有印媒引用衛星拍下了中國重兵部隊駛向加爾萬河谷附近的照片，顯示多輛武裝坦克和重型卡車進駐。
報導並稱，雖然有關外交磋商正在進行，但解決方案似乎遙遙無期，中國外交部長王毅近期於北京發表外交談話時，也未對中印邊界問題有太多著墨；然而，印度方面已為長期對峙做好各方面的準備，應不打算讓步。