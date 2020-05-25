防美方擴大禁令急囤貨？傳華為要求三星穩定供應晶片

美中貿易戰開打已有一段時間，加上新冠肺炎疫情導致美中關係惡化，連帶也繼續影響與中國有關的企業，從美方承受的壓力也越來越大。
外媒《彭博社》引述韓國經濟新聞報導，有不願具名的產業內人士透露，遭美國封殺的華為科技公司，雖然記憶體晶片製造商尚非限制對象，但出於對美方可能會擴大限制的擔憂，找了南韓三星電子和 SK 海力士公司位於中國子公司的高階主管，要求他們勿管美方近期實施的制裁，須繼續穩定供應記憶體晶片給華為。
報導並指出，華為是三星和 SK 海力士的五大客戶之一，每年花費約10兆韓元（81億美元）從這兩家南韓業者購買 DRAM 和 NAND 快閃記憶體晶片。而且，上述 2 間公司的 DRAM 記憶體晶片供應量佔全球逾 70% ，若他們也被納入限制出口規定內，恐將威脅華為的生存，所以須盡速建立其記憶體晶片庫存，以備不時之需。
美國總統川普在去年 5 月簽署行政命令，禁止美國企業採用會威脅國家安全的電信設備，被認為是針對華為、中興通訊等中國企業。本月 13 日，川普又援引「國際緊急經濟權力法」（ International Emergency Economic Powers Act ），續簽相關行政命令，限制華為和中興通訊在美國出售設備，顯示美中之間仍在就 5G 技術展開爭霸戰，圖得主導地位。
美中戰火延伸到科技產品，衝擊全球供應鏈，也讓供應商面臨日益龐大的壓力。美方聲稱華為有安全上的隱患，並敦促盟國禁止華為進入其 5G 網絡建設，因為該公司遵守中國法律並提供安全相關的服務，從而增加間諜活動的風險。