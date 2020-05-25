美1歲童下廚Q片狂吸百萬IG粉絲！網友直呼：好萌啊

很多父母都喜歡幫寶寶拍攝逗趣照片或影片，以作為日後珍貴的成長回憶，美國 1 位媽媽，因為 1 歲的兒子每次進入廚房都會莫名的興奮，還會非常「投入」於展現自己的廚藝，由於模樣太過可愛，在上傳到 IG 後吸引近 150 萬位粉絲追隨，幾乎每支短片都有破百萬的點擊率，也讓他在短短時間內就成為美國網路上的人氣寶寶。
根據美國《 CNN 》報導，近日 1 個叫做「Kobe Eats」的 IG 帳號在美國掀起討論潮，該帳號的簡介寫著：「我是廚師高比，我喜歡煮飯、吃及在廚房探索。」而在該個 IG 帳號中，高比的媽媽上傳了許多段戴著紅色廚師帽的高比，在廚房忙得不亦樂乎的影片，過程中高比不時會發出咯咯的笑聲，緋紅圓滾的小臉堆滿笑意，幫媽媽進行各種食物的「料理」，可愛模樣讓許多螢幕前的網友直呼有夠療癒。
高比的媽媽艾希莉（ Ashley Wian ）受訪時稱，高比個性活潑，做事方法都非常有趣，烹飪只是高比在家中從事的諸多活動中，其中 1 項而已。為了把高比忙碌的萌樣紀錄下來與親友分享，他們在 2 月時幫高比開設了 IG 帳號，一開始只有約 200 位關注者；然而，從 4 月中旬開始，高比開始在網路上爆紅，粉絲和點閱率都以倍數快速成長，讓父母感到相當不可思議。
「這讓我們覺得，我們身為父母做的事情是正確的，撫養 1 個能帶給所有人笑容的孩子，人們也總是告訴我們，說高比的個性非常有感染力。」艾希莉還說，兒子只要一進廚房就會顯得非常興奮，也喜歡發掘、探索、學習有關各種食材的新技能。雖然家中的廚房經常被高比弄得一團亂，但地方髒了可以清洗，高比的身影卻能為全家留下永久溫馨的回憶。
高比的父母幫他在 Youtube 上也開了專屬頻道，希望他能繼續揮灑興趣，並帶給更多人歡樂。許多網友都在影片下方留言稱讚高比，有人說：「他讓這世界變得更加美好」、「希望我也有個跟高比一樣可愛的孩子」、「太萌了」。還有人說：「感覺起司是高比的愛」、「看著就覺得好吃」。