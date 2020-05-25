歷時近1個半月　日本正式宣布全面解除「緊急事態宣言」

日本境內，新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情逐漸趨緩，據《富士新聞》、《 NHK 》報導，日本政府自 4 月 7 日宣布「緊急事態軒宣言」後，歷時約 1 個月半至今日（ 25 ）解除包括東京都首都圈在內，周遭的千葉縣、埼玉縣、神奈川縣，以及北海道，日本全境 47 個行政區正式全面解除緊急狀態。
厚生勞動省統計，東京都、千葉縣、埼玉縣現時新增確診患者達到「每 10 萬人中有 0.5 人以下」的標準；另一方面，神奈川縣為 0.70 人、北海道為 0.72 人，未符合標準。
再生經濟大臣兼任此次的「新冠大臣」的西村康稔表示，根據解除條件判斷後，決定沒有必要對都道府縣實施緊急事態措施，因此解除宣言。且政府專家諮詢委員會在今日上午 11 點左右，結束會議。
內閣官房長官菅義偉在上午的記者會表示，與上個月相比，日本國內的新增病例大幅減少，醫療體系窘迫的情況也有所改善。由於沒有像歐美國家那樣強制的外出限制，非常感謝國民合作盡力減少 8 成人與人的接觸，同時，菅官房長官向醫療人員表達感謝。
日本政府同時實施一項新的基本應對對策，請民眾建立「新的生活模式」在未來 3 週的時間內，進行外出自肅，根據地區的疫情狀況，逐步緩和的解除限制。
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