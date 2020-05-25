上週才說「別來感染我們」　川普政府正式針對巴西下禁令

新冠肺炎疫情在南美洲持續升溫，其中以巴西疫情最為嚴重，截至台灣時間 25 日中午，已有 363211 人感染、 22666 人死亡，為目前的全球第 2 大疫區，而且真實數字還可能遠不只如此。白宮於當地時間週日宣布，將對過去 14 天曾到過巴西的外籍人士實施入境禁令，起始點為美東時間 5 月 28 日晚間 11 點 59 分。
根據美國《 CNN 》報導，巴西疫情失控，加上總統防疫態度消極，導致新冠病毒在其境內迅速擴散，連原住民部落都無法倖免。巴西原住民聯合會（ APIB ）追蹤巴西 90 萬原住民的新冠肺炎病例數和死亡人數，發現他們的死亡率是巴西其他族群的 2 倍。因為遠離城市醫療單位、基礎設施又落後，許多部落居民正以驚人的速度死於新冠肺炎、求助無門。
報導指出，巴西已有至少 60 多個原住民社區出现新冠肺炎確診病例，其中大多位於亞馬遜地區，那裡的居民即使生了病，也只能乘船或乘救援用飛機去醫院。亞馬遜州 1 位匿名官員表示，當地的衛生系統在 3 月就已開始崩潰，不曉得還能撐多久。
美國總統川普上週二( 19 日)曾表示，美國正在考慮要對巴西實施旅遊限制，特別是巴西人時常前往佛羅里達州，雖然佛州的防疫和篩檢做得很不錯，但川普當時強調：「我擔心一切，我不希望有人入境後感染我們的人民，同時我也不希望巴西那邊的人民生病，因此我們正在為巴西提供呼吸器。毫無疑問，巴西遇到了一些麻煩。」時隔約 1 週，白宮便正式下達有關巴西的旅遊禁令。
白宮發言人麥肯奈莉（ Kayleigh McEnany ）表示，祭出新的限制措施，有助於確保曾到巴西的外籍人士，不會成為美國輸入疫情的新感染源頭，能讓美國人免於更多感染風險，但禁令不適用於 2 國間的商貿往來。
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