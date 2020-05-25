從小沒爸可靠！男「貼心舉動」曝　百萬人淚推：最暖老爸

家庭教育在孩子的成長過程中十分重要，美國芝加哥就有一名男子 Rob Kenney 因為從小身邊沒有父親角色的陪同，在他長大成人之後決定拍攝影片，以一個父親角色為出發點，教導觀眾如何解決生活周遭的大小問題，沒想到這個頻道一夕之間在 Twitter 上暴紅，讓他的 YouTube 訂閱人數瞬間達到了 188 萬人次，簡單卻溫馨的畫面也感動了不少網友。

根據 Rob Kenney 所開設的頻道《 Dad, how do I?》（老爸，我該怎麼做？） 敘述，原先他只是想上傳一些教學影片，提供「生活上實用或非常基礎的修繕能力」，因此拍了數部包含「該怎麼燙好衣服」、「該怎麼修理馬桶」、「該怎麼處理浴室淹水」、「該怎麼刮鬍子」等影片，這股正能量意外在 Twitter 備受關注，吸引了兩百三十多萬人按讚，並紛紛轉推他的頻道。

▲網友分享 Rob Kenney 的頻道《 Dad, how do i? 》獲兩百多萬名網友按讚分享。（圖／翻攝自 Twitter ）

綜合外媒報導， Rob Kenny 的父親在他還是個青少年時就離開了他們兄弟倆，而有著酗酒習慣的母親和他關係也不佳，因此長大之後才想為了擁有相同背景的青少年盡一份心力，拍攝這幾部像是「父親在教自己小孩」的溫馨影片。此外他也在接受訪談時提到「我的人生目標不是要教養出好孩子，而是教養出一個好的大人」，讓眾多網友不禁大讚他是個暖爸。

自從他的頻道在 2020 年四月初成立至今短短不到兩個月，他的訂閱人數就已經到達 188 萬，而影片觀看次數也來到五百萬次，不少看完他的影片的網友回覆「他就像我不曾有的老爸」、「這讓我想到因為肺炎去世的老爸，他當初也是這樣教我的」、「這個疫情時代看到這些正能量影片真好」、「有夠暖心的」、「沒想到我會因為這麼簡單的影片而落淚」。（編輯：楊智傑）