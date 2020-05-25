港版國安法只是開始　《紐時》：北京豪賭國際只罵不制裁

香港市民昨日（ 24 ）發起示威大遊行，抗議中國大陸人大於今日（ 25 ）審議的「健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」（港版國安法）。《紐約時報》撰文批評，繞過香港自治立法的中國將不再害怕國際社會的譴責。
《紐約時報》記者麥爾斯（ Steven Lee Myers ）分析，中國進一步剝奪香港自治的舉動不是莽撞之舉，相反的那是幾個月精算後的策略。中國政府考慮了國際威脅的風險，並且合理的假設不需要付出重大的地緣政治代價。
當世界關注於新型冠狀病毒疫情（ COVID-19 ）之際，中國近幾週經濟、外交及軍事上，在整個地區採取了一系列激進的舉動。在充滿爭議的南海，中國和越南、馬來西亞發生衝突，並在台灣總統的就職典禮（ 20 ）期間，譴責總統蔡英文，並在全國人大上，在統一台灣的內容中刪除了「和平」兩字。近日，中國、印度兩國在西馬拉雅地區邊界對峙。
而在推動「港版國安法」讓中國能夠跨過香港自治的立法程序，《紐約時報》形容無所拘束的中國，將不再害怕國際社會的譴責。
香港浸會大學教授、《明日中國：民主還是獨裁？》（ China Tomorrow: Democracy or Dictatorship? ）的作者高敬文（ Jean-Pierre Cabestan ）認為，中國曾有想法謹慎的拓展它在世界上的軟實力，然而這些都隨習近平而去了。
高敬文表示，共產黨不在乎他人的反應，因為這關乎於存亡，它要堅持一黨制以避免不上蘇聯的後塵。而香港被視作是國家安定的基礎，將會受到更多的監視。
《紐約時報》分析，這次新型冠狀病毒疫情，中方用民族主義掩蓋了早期的失誤。然而習近平仍然面對著經濟、外交上的挑戰，包括香港的示威抗議，而北京加強控制的措施將威脅著這個金融中心。
同時，在習近平面臨中國的競爭國家陷入混亂之際（特別是美國），香港也為他提供了更大的迴旋餘地。儘管英國、加拿大、澳洲及美國都向北京發出警告，但僅僅是警告已經不再能對中國政府施壓。
曾以香港雨傘運動為題著書、聖母大學（ University of Notre Dame ）的政治學家維多利亞・許（ Victoria Hui ）表示，國際社會通常反對中國政府擴張權力，但沒有真的對其處罰。國際上的回擊是如此的虛弱，北京現在正在打賭，外國政府會繼續譴責，但不會採取實質型行動。
現在中國對香港的策略，就像是俄羅斯總統普丁在 2014 年將克里米亞從烏克蘭手中奪去一般，五年前普丁因此飽受國際社會批評，然而現在他仍牢牢掌握著克里米亞。不同的是，習近平用立法而不是武力，控制已經是領土的香港，排除單方面認定的「外國勢力」，並承擔國際譴責的風險。