傳國安法或由陸籍法官審案　港學者：將引起爭議

香港版國安法爭議持續延燒，雖然主管港澳事務的中國國務院副總理韓正表示，此法是針對港獨、「黑暴」等極少數人，並不會對日常生活造成多大影響，但有關一國兩制是否將終結的憂慮依然盤繞在許多港人心中，還有港媒分析，港版國安法實施後可能會設置特別法庭，並由中國籍的法官審理相關案件；不過也有香港法律學者認為，這樣做將引起很大爭議，相信市民不希望國安法改變香港原有的審判制度。
香港《星島日報》分析，中國全國人大港區代表陳曼琪 24 日在人大會議上發言，建議香港法院設立專門的「國家安全法庭」，法官則由香港永久性居民中，在外國無居留權的「中國公民」擔任；又建議在香港設立「維護國家安全委員會」，協助特首就香港特區維護國安事務，進行決策並執行統籌工作，而委員會的人員、技術、行政及財政，則由北京中央政府支持。
報導指出，陳曼琪相關提議是仿效澳門的做法。澳門立法會於2018年修改《司法組織綱要法》，其中一項規定，就是法院在審理涉及國家安全的案件時，必須要由「中國籍法官」審理，排除外籍法官，為的是顧及到國家尊嚴，避免外籍人士難以處理國安問題，認為港版國安法很可能也會採取這種做法。
然而，根據香港《明報》引述基本法委員會委員陳弘毅說法，他認為，若條文規定由中國籍法官審理涉及國家安全的案件，或會惹起很大爭議，因香港法院審理案件時，不會以法官國籍作區分，只會按法律行使審判權，相信香港人民並不會希望國安法改變原有的審判制度。
另有港媒報導稱，除了陳弘毅，香港公民黨主席梁家傑也表示， 2002 年至 2003 年港府欲推行《基本法》 23 條立法時，受立法會三讀程序保障，經過公開、透明的審議過程，但現在由人大常委會草擬的「港區國安法」，卻可能只須由特首透過刊憲頒布實行，不受程序規範和限制，無異於「黑箱作業」。
梁家傑也認為，「港區國安法」規管的範圍還比《基本法》 23 條說的項目還大，違反《基本法》 23 條列明，要由香港政府自行立法的承諾，實為「加辣版」的 23 條。至於「港區國安法」的執法及審訊，是由警方還是國安機構負責拘捕、在香港抑或內地審訊及服刑，以及未來香港的政黨與國外議會交流，是否會被算為違法國安法等等，種種問題都讓人質疑，是否返回「閉關鎖國」的狀態。