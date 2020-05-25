傳國安法或由陸籍法官審案　港學者：將引起爭議

違反《基本法》 23 條列明，要由香港政府自行立法的承諾，實

「港區國安法」的執法及審訊，是由警方還是國安機構負責拘捕、在香港抑或內地審訊及服刑，以及未來香港的政黨與國外議會交流，是否會被算為違法國安法等等，種種問題都讓人質疑，是否返回「閉關鎖國」的狀態。