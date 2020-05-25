日本全境解除緊急狀態　安倍推第2波紓困渡百年經濟危機

日本政府在 4 月 7 日對新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情較嚴重的 7 個行政區發布緊急事態宣言，後擴大至全國。隨著疫情逐漸趨緩，42 個行政區相繼先行解禁，今日（ 25 ）日本政府宣布解除剩下的東京首都圈，包括鄰近的千葉、埼玉、神奈川縣以及北海道解除緊急狀態，日本全境正式全面解禁。
據《 NHK 》報導，首相安倍晉三在下午當地時間 6 點，召開記者會進行說明有關解禁的決策、對第二波感染的預防以及醫療體制構建設。
安倍晉三宣布，社會經濟活動階段性重啟的政策方針，同時第二次預算案將會在 27 日交由內閣會議決定，預計將會對受到疫情影響的店舖補助最高 600 萬日圓（約台幣 167 萬）。
日本職棒預計在下個月 19 日開幕，日本政府表示，從 6 月開始，體育賽事、演唱會等活動的人數限制將會逐步放寬。而 27 日推出的第二次預算案和第一次相加，業務規模預計將超過 200 兆日圓，安倍晉三強調，金額占整體 GDP 4 成，是世界第一的對策之一，希望日本能夠度過這百年一次的經濟危機。
與國外強制的外出限制不同，歷時 1 個半月的「自肅」顯現了「日本模式」的力量，安倍晉三向合作的全體國民表達謝意。今後的目標將是「新的日常」，思考如何在控制感染風險的同時，進行社會經濟活動。
防止感染擴大的對策仍包括：經常洗手、配戴口罩，避免容易傳播病源的「 3 密場合」。未來將會加強密切接觸者的疫調、擴大 PCR 核酸檢測，預計將會投入 2 兆日圓強化醫療體系，並補助醫師、護理人員等最高 20 萬日圓（約台幣 5.5 萬元）。
在記者會上，安倍晉三考慮到中國政府與香港、台灣反應，表示希望與共有自由、民主價值觀的國家攜手合作，以開放的方式領導世界抵抗傳染疾病。據《 NHK 》，下個月 G7 高峰會上將討論藥物、疫苗的國際專利管理。
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