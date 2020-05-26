川普愛也沒用！釐清安全疑慮　世衛暫停羥氯奎寧臨床試驗

美國總統川普，日前曾公開誇讚羥氯奎寧（ Hydroxychloroquine ）對防治新冠肺炎的療效，更自爆近期幾乎每天吃，引起輿論譁然，部分醫學專家指責，前述藥物尚未經過充足的臨床試驗，不應輕易鼓勵民眾服用，以免造成副作用甚至生命危險。世界衛生組織( WHO )亦於 25 日宣布，出於對安全疑慮的考量，將暫停世衛有關羥氯奎寧的臨床試驗。
綜合外媒報導，英國醫學期刊「刺胳針」（ Lancet ）近日刊出研究報告，稱感染新冠肺炎的患者，使用羥氯奎寧和氯奎寧（ Chloroquine ）可能反而增加死亡風險。世衛祕書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ） 25 日表示，世衛現已暫停在部分國家將羥氯奎寧作為新冠肺炎治療藥物的臨床試驗。
譚德塞並稱，暫停羥氯奎寧臨床試驗的同時，先前實驗的相關數據則正由安全監控委員會進行審查。至於其他藥物的試驗則仍在繼續。
報導稱奎寧過去主要被用於抗瘧疾，有時也被醫生用來治療類風濕關節炎和狼瘡等疾病，但對於治療新冠肺炎，奎寧則還不屬於經過正式認證的治療方式。
川普總統 24 日受訪時表示，自己為了預防新冠肺炎而服用羥氯奎寧的療程已經結束，強調自己「還活著」，並繼續大讚其療效，但有關言論一樣未獲正式的醫學證實。
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