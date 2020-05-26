英國所有商店估6月中重開！強生鼓勵民眾「花錢救經濟」

新冠肺炎疫情在歐洲逐漸趨緩，為了拯救經濟、盡快恢復正常生活，多國都在逐步解封。英國首相強生( Boris Johnson ) 25 日在記者會上談到解封計畫，預計英國所有商店在 6 月中旬都能陸續解禁，鼓勵大家可多多消費，幫助英國經濟早日步上正軌。
綜合外媒報導，強生表示，有鑒於病毒在開放的戶外空間傳染力較低， 6 月 1 日起，若戶外市場能遵守防疫安全準則，就可恢復營業；至於其他「非必要」的零售業商店，如百貨公司、購物中心和高級商店等，也能在 6 月 15 日重啟，新的防疫守則也已發放給相關業者，好讓他們在重新開業前做好充分準備。
《路透社》報導指出，英國經濟自從實施封鎖政策以圍堵病毒後就幾乎陷入停滯，因此強生政府渴望透過重啟來帶動經濟、鼓勵民眾盡可能多消費。但為了防止重啟過快、過寬鬆導致病毒二次來襲，對於室內營業空間給了 3 週的準備期，企業只有在完成風險評估、與工會代表或工人協商、確保能做好風險管理後，才能順利在規定日期重新營業。
英國商業大臣阿洛克·夏爾馬( Alok Sharma )也在 1 份聲明中表示，確保企業順利如期開放，是英國邁向經濟重建的關鍵一步，並將為英國各地數百萬個工作機會提供支持。
截至發稿時間為止，英國已累計 262546 例新冠肺炎的確診病例、並已有 36996 人死於新冠肺炎。
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