川普又喊「中國病毒」　罵對手拜登對陸態度：50年最軟弱

美國政府近來大打中國牌，將疫情侵擾下的國內壓力頻頻引向中國隱匿，並多次與北京隔空互嗆。總統川普當地時間 25 日又有最新推文發表，除了再度稱呼新冠病毒為「中國病毒」外，還砲轟對手、民主黨總統參選人拜登( Joe Biden )面對中國的態度堪稱「 50 年來最軟弱」。
25 日在推特上，川普痛批拜登，在他 1 月下旬禁止中國人入境時，還罵他是「仇外」，並稱：「 50 年來沒有 1 個人對中國比愛睏拜登更軟弱了。他給了他們(中國)想要的一切，包括不公平的貿易。我正在把一切都討回來！」
接著，川普將矛頭指向中國當局，用推文打下：「在處理新冠病毒，有時也稱『中國病毒』的事上，聯邦政府協助許多州長獲得呼吸器、病毒測試和醫療用品分配，我們協助了很多州長，功勞卻不算我們的，但最重要的是，我們幫助了很多偉大的人民！」
川普的「中國病毒說」曾在 3 月時引起許多批評，認為他藉機操弄種族歧視與仇恨，連帶也使美國亞裔因新冠疫情遭受攻擊的案件數量大增；如今再以「中國病毒」稱之，除了掀起另一波爭論潮，也被認為是藉種族主義、美國優先等口號，為自己於年底將登場的美國總統大選贏得連任。
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