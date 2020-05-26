國安法爭議未歇　港立法會明審《國歌法》恐爆新示威潮

香港本月因「港版國安法」將表決與實施一事，再度陷入混亂， 24 日港民又再走上街頭示威，結果造成逾百人被港警逮捕。風聲鶴唳之際，香港立法會將於明天（ 27 日）恢復《國歌條例草案》二讀，恐讓香港局勢更加緊繃，據報港警已於金鐘一帶加強佈防，以防止可能爆發的新一波衝突。
綜合港媒報導，《國歌條例草案》將於 27 日於香港立法會恢復二讀辯論，而網路上已有網友號召，要發起「大三罷」等行動並包圍立法會，讓建制派議員無法進入會場參與，希望能藉此力阻草案二讀。
報導指出，示威者打算重演去年 11 月的「黎明行動」，呼籲駕駛於早上 6 點半至 11 點半堵塞前往港島的要道，沒車的人也能用大量雜物、膠喉釘癱瘓交通，再次上演罷工罷市。
《香港 01 》稱，為了怕金鐘再爆發激烈警民衝突，港警已加強佈防，以水馬、鐵欄、鐵鏈圍封，增加示威者以磚頭或汽油彈丟擲香港特別行政區政府總部的難度。至於前往立法會道、中信天橋制高點等地，也已用鐵欄、大型水馬封鎖。明天下午立法會開會前，還會有 3000 名防暴警到場進行全面管控。
《中華人民共和國國歌法》於 2017 年 9 月在中國大陸實施，中國全國人大常委會其後將《國歌法》納入香港《基本法》附件三。香港政府於 2019 年初將《國歌條例草案》交付立法會審議，內容規定公開侮辱國歌者，最高可處 3 年徒刑及罰款港幣 5 萬元。
然而，對不少香港民眾而言，中華人民共和國國歌《義勇軍進行曲》，歌詞內容除了難以引起共鳴外，該草案條文也相當模糊，可能會令部分香港人不小心觸法，也壓縮言論和表達自由。先前曾有外媒分析，北京在 2014 年雨傘運動後嘗試對香港特區的人民灌輸更多愛國主義，但結果很可能只會弄巧成拙，不但激化香港民主派與親中建制派間的衝突，也將台灣越推越遠。