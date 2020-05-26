記者會提問「美國or中國？」　安倍：病毒確實從中國擴散

日本政府昨日（ 25 ）宣布，境內新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情趨緩，正式解除包含東京都及首都圈周遭 3 個縣市、北海道緊急狀態。首相安倍晉三在當天記者會上被未及有關疫情加劇中美對立的問題，回應「病毒確實是從中國擴散至全世界的」。
綜合日本媒體報導，記者向安倍晉三提問有關於日本在美國、中國之間的立場，以及日本企業是否應該降低對中國的依賴度。對此，安倍晉三回應，目前對病毒的來源有激烈的辯論，日本的立場是「病毒從中國擴散至全世界是事實」。
安倍晉三表示，美國與日本是共有自由、民主主義、基本人權價值觀的盟國，呼籲中國作為世界重要經濟體，能履行它的責任。日本、中國在國際社會中的期待，是採取行動負責，以維護地區的和平、安定、繁榮，希望中國能夠這麼做。日本應該與普世價值相同的國家攜手合作，包含中國在內，建立國際社會的原則。
對於世界衛生組織（ WHO ）安倍晉三回應，對於應對傳染疾病，自由、透明、迅速的情報共享方式非常重要。
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