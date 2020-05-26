ASMR到底有多療癒？博物館「1神招」曝　全場喊：會上癮

隨著新冠疫情在全球擴散，全球各地的大型美術館、博物館紛紛改變策略，利用「線上策展」來打造因疫情取消的「線下體驗」。在瑞典斯德哥爾摩的國家建築設計中心，原先有著一檔名為《 Weird Sensation Feels Good 》的展覽，集合了 30 多位知名的 ASMR 相關創作者，將博物館打造成一間巨大的ASMR屋，因為疫情特別開放線上導覽，讓感官能零距離體驗奇妙的舒適感之旅。

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官方介紹中，ASMR全稱為 Autonomous sensory meridian response，即自發性知覺經絡反應，也就是俗稱的「顱內高潮」。這種高潮是由視、聽、觸、嗅等感知刺激引發的，在顱內、頭皮、背部產生的一種愉悅感和放鬆狀態，近來透過社群媒體迅速傳播這類錄製ASMR的影片，像是鉛筆在紙上沙沙劃過、吃餅乾喀啦喀啦的聲音，每天就有千萬人在線上觀看。

▲ ASMR 帶來的聲音快感有助於入眠、放鬆、舒緩焦慮。（圖／取自 Unsplash ）

這檔

《 Weird Sensation Feels Good 》

在瑞典的博物館內展出，光是它的牆壁邊緣就利用長達一公里的白色條狀枕頭排滿，彷彿置身詭異卻舒適的房間內，並展出代表全球ASMR 文化的系列作品，甚至邀請到不少七八年級生童年回憶的《歡樂畫室》主持鮑伯·魯斯（Bob Ross），策展人也表示「那些畫板上的聲音，和他具磁性的聲線所說出鼓舞人心的話，能帶來積極的正能量」。

▲博物館展出全球 ASMR 藝術品，打造感官療癒感。（圖／翻攝自 ArkDes ）

在疫情期間，這世紀的人們共同擁抱著集體性的孤獨和焦慮，ASMR首次走進大型文化機構，並透過線上導覽的方式為觀眾帶來原始、自然的某種親密感，《 Weird Sensation Feels Good 》這檔展覽雖遠在北歐，但卻能夠藉由網路技術，即時出現在自己手上的裝置，不但掀起了眾多討論，也成功讓觀眾在高壓的生活中獲得更助眠、舒緩的體驗。（編輯：楊智傑）