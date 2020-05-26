中國下一步往哪走？「關鍵地點」曝光　專家揭：沒人想到

近日中國政府在國際間話題不斷，自從中國全國人大審議國家安全法草案，試圖在香港強推「港版國安法」，引發香港民眾再度走上街頭，集結數千人發動首波「反惡法抗爭」；與印度邊界的戰事也處於打與不打之間的微妙平衡，對此就有軍事專家提出中國不只在亞洲各國動作頻傳，更在全球經濟震盪同時將手伸向遙遠的南極洲。

在全球逐漸進入後疫情時代的現在，國際強權間互相爭奪的南北極兩地也有了新的變化。由於美國仍是新冠肺炎疫情最嚴重的國家，因此開始削減推遲在當地的活動，而相較之下中國則默默地擴張在南極洲的行動。澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）執行董事就表示「中國對南極洲的興趣不僅僅短期活動或科學研究，這點目前還沒有人注意到」。

▲中國在南極將打造全球最大漁船。（示意圖／取自 CGTN Youtube ）

根據《歐亞時報》指出，中國近日已經著手在南極打造全球最大的磷蝦漁船，並預計在 2023 年完成。除了在當地可能帶來一場生態危機，澳洲戰略政策研究所的專家還特別指出「中國的意圖可能著眼於南極洲的礦產和軍事優勢，科學研究可能只是個幌子」，就算在疫情較嚴重的時期中國也沒有停止金援在南極的計畫，世界各國該多關注中國政府的下一步。

事實上根據 1959 年在華盛頓簽署的《南極條約》，南極洲應該只能用於和平目的，例如科學研究，並禁止南極洲用於軍事目的，例如建立軍事基地或進行武器測試，而由於疫情導致全球經濟崩潰，大多數國家已經開始限縮其在南極洲的行動，中國卻在當地大動作出資，不少專家對此也特別呼籲各國須持續著眼此地的局勢。（編輯：楊智傑）