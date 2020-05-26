遺產多達190億！富豪入獄輕生　冒出130人認親自稱私生子

美國一名富豪在獄中服刑時自盡過世，留下多達190億的驚人遺產，竟有多達130人搶著「認親」，自稱私生子，希望能繼承大筆財富。
綜合外媒報導，美國66歲億萬富豪艾普斯汀（Jeffrey Epstein）生活荒淫，因與未成年少女性交易、性虐待等入獄服刑，不過在去年8月於紐約曼哈頓監獄牢房中自盡身亡。
艾普斯汀名下擁有名為小聖詹姆斯島（Little St. James Island）的私人島嶼、巴黎和紐約的房產、新墨西哥州的一片牧場，此外還有一大批名車跟數不盡的錢財，總共留下美金6.348億（約台幣190億）的遺產。
消息一出，引起全球關注，負責承辦艾普斯汀遺產繼承的公司Morse Genealogical Services表示，他們收到來自美國、英國、法國、中美洲等國上百人詢問，多達130人自稱是艾普斯汀的私生子女，目前正在對這些人進行DNA鑑定中。（編輯：林奐妤）
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