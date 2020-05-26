以身作則！荷蘭首相遵守防疫禁令　沒見到母親最後一面

2019新型冠狀病毒（COVID-19）在歐美國家造成嚴重疫情，而荷蘭首相以身作則，遵守政府的防疫禁令，沒有見到年邁母親的最後一面。
綜合外媒報導，本月13日，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）的96歲母親狄林（Mieke Rutte-Dilling）在於海牙的安養機構中過世，雖然該處先前曾爆發新冠肺炎疫情，不過狄林並非感染新冠肺炎過世。媒體提問呂特是否因遵守防疫規定而未見母親最後一面，發言人也回應「首相遵守了一切規定」。
時隔12天，呂特在當地時間25日公開母親離世的消息，「除了哀傷與美好回憶，家人和我都因為她相伴我們這麼久而感激」、「親戚們已經向她道別，希望在不久的將來，這份巨大的失落感能得到平復」。
荷蘭於3月20日實施防疫禁令，當中包括禁止民眾前往安養機構探視，以降低長者受感染的風險。禁令實施2個多月後，於本月25日起鬆綁，開放部分機構允許探視，預計6月15日將擴大到荷蘭全國的安養機構。（編輯：林奐妤）
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