戰狼外交沒用了？議員「無視中國」　巴西狂讚：台灣萬歲

隨著新冠肺炎在全世界大流行，中國利用「戰狼外交」採取較主動、直接的外交言語攻擊，顯示習近平對維護中國聲譽的決心更加強烈，卻引來國際間不少反彈聲浪。先前我國總統就職典禮收到多方賀電，巴西一名議員就在推特上曝光中國使館來信警告「尊重一中原則」，引起眾多不滿，紛紛以「#VivaTaiwan」的標籤掀起討論。

巴西議員保羅．馬丁斯（Paulo Eduardo Martins）在他的官方推特上公布了一封來自中國大使館的來信警告「中方會感激巴西國會對一中原則的尊重，也提醒議員不要做出提及連任或對台灣當局發出賀電等表態、動作」，對此該名議員則反酸回應「儘管中國大使館要求我們沉默，但就算我遲到了還是要向蔡英文致意，恭喜總統就職」。

▲巴西議員無視中國外交警告，向蔡英文總統就職致意，就連外交部也熱烈回應。（圖／翻攝自 Twitter @PauloMartins10 ）

▲中國大使館來信要求巴西議會對議員表態或致電的行為予以阻止。（圖／翻攝自 Twitter @PauloMartins10 ）

這名巴西議員無視中國外交警告的祝賀消息立刻在巴西成為轟動話題，不僅巴西朝野兩端的政治人物紛紛團結動員，該國網友也隨著跟上風潮，「#VivaTaiwan」這個標籤更一度直衝全球推特熱門榜首。事實上由於巴西境內疫情累計37萬4898例確診、2萬3473例死亡，成為全球僅次美國的第二大疫區，舉國上下無不將矛頭指向中國，更對巴西總統波索納洛和中國政府高度滲透當局內部感到不滿。

目前巴西疫情持續爆發，總統波索納洛先前才因裁撤與他意見不合的

衛生部長、警政署長引發躂伐，他還淡化疫情嚴重性，要求大家出來工作，導致大量經濟條件不好的年輕人即使確診了也無法接受完善的醫療照顧而陸續病倒。巴西不少民眾紛紛示威抗議，並對中國產生負面評價，而此次的戰狼外交事件更顯當地人對中方的不滿。（編輯：楊智傑）