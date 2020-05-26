摘下口罩滾出美國！CNN台裔女記者採訪遭辱罵

新冠肺炎病毒蔓延全球，由於疫情最早是在中國湖北武漢爆發，加上美國總統川普等人多次以「中國病毒」稱之，連帶導致亞裔人士在海外被加重歧視。美國《 CNN 》的台灣裔陳姓女記者 Natasha Chen ，日前在南卡羅萊納的默特爾海灘( Myrtle Beach )採訪時，就被人辱罵要她滾出美國。
根據《 CNN 》報導，陳女於美國國殤節假期間，前往南卡的默特爾海灘，就安全社交距離、防疫等問題採訪前去度假的民眾，過程中遇到不明人士指著她大喊，要她摘下口罩、滾出「他的國家」，甚至還說她應該為病毒傳染到美國負責。
她本人事後在臉書上分享自己的遭遇，並打下：「這是『我們的』國家。不幸的是，我知道還有很多跟我一樣的亞裔美國人也正在遭遇一樣的事。」
陳的貼文引來不少人關注，紛紛在下方為她留言打氣，說「不能接受」、「任何人都沒必要忍受這種無知的種族主義」、「繼續做妳正在做的事，不要讓傻瓜煩擾妳，在我眼裡妳很堅強」。
根據公開資料顯示，陳女是在 2017 年加入《 CNN 》，目前是該媒體派駐在喬治亞州亞特蘭大的記者，出生並成長於舊金山灣區，是史丹佛大學和南加州大學的校友，碩士論文主題討論台灣的民主體制，會說流利的中英文和一點點法文。
根據她本人 2019 年的臉書貼文，也曾提到自己的父母都來自台灣，一家人常回台探訪。
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