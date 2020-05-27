新加坡辣妹DJ被騷擾反被檢討　鄉民怒挺女神

一名新加坡的辣妹DJ—Jade Rasif於23日在個人instagram小帳號裡抱怨自己收到青少年傳來的不雅照，表示自己受到性騷擾感到相當困擾。據悉，這名青少年年紀不到14歲，而傳送不雅照的行徑讓她感到相當不舒服，更不用說這種行為是違法的。她表示：「沒人想看到這種東西。」





Jade的抱怨也很快引起新加坡一間當地網路媒體Goody Feed的注意，他們很快便發佈了一篇文章報導這個事件，但內文不僅沒有對Jade的境遇表示同情，反而還檢討她在網路上po辣照才是導致此事發生的原因。在報導的結語中，該記者以迂迴的口吻寫到：「所以，小孩子到底從哪裡學來這種不良行徑呢？我想我們都很清楚。」暗指Jade在網路上上傳的辣照「帶壞」小孩，並直指她曬辣照完全就是在博取關注。





Jade在得知此報導後極為憤怒，她在個人instagram的現時動態中痛批該記者不但用自己的名字來炒新聞，言論更是充滿性別歧視。她生氣的說：「網路上那麼多A片唾手可得，而你覺得是我帶壞他們？我要為他們的行為負責？」



▲Jade在得知此報導後極為憤怒，她在個人instagram的現時動態中痛批該記者不但用自己的名字來炒新聞，言論更是充滿性別歧視。（圖／翻攝自instagram）

這篇具有性別歧視色彩的文章也遭到網友們撻伐，鄉民們湧至Goody Feed的臉書頁面評論批評。一名網友說：「這篇報導太厭女了。就算Jade在網路上po自己的裸照，也不能正當化這名青少年的騷擾行為。」



