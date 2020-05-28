居家隔離使勞雇關係惡化　新加坡逃跑移工增多

新冠肺炎疫情爆發後，民眾出門頻率大幅降低，使家人間相處時間突然增長，而這個新常態也引發了許多問題，如家暴事件增加、家庭關係惡化、虐童事件頻生、精神健康惡化等問題。在新加坡，許多從事管家工作的外籍移工目前也面臨類似的問題，由於雇主長時間待在家，朝夕相處讓勞雇關係更加緊張，許多移工都表示疫情爆發後雇主有「言語暴力」的傾向，不少移工更因承受不住壓力而選擇逃跑。





一名新加坡的菲籍移工表示，自己的雇主原本就有言語暴力的傾象，在疫情爆發後變得更加嚴重，雇主長時間待在家，讓自己的一言一行都受到放大檢視。這名30多歲的移工最終因承受不住而在這個月選擇逃跑。移工人權組織(Humanitarian Organisation for Migration Economics)在接獲這名移工的求助電話後立即收容了她，該組織主管Ms Jaya Anil Kumar表示：「她跟我們說，她的老闆經常以不雅字眼謾罵她，有時候她會因為工作沒做完而被迫很晚才能吃午餐。」這名移工現在只想趕緊回到母國。





新加坡移工人權組織表示，目前許多移工都面臨相似的處境，過去兩個月他們接收的逃跑移工數量翻倍，很顯然受居家隔離政策影響所致。



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