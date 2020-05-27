中國高官紛表態支持港版國安法　法媒批：都是舉手機器

中國全國人大提出的「香港版國安法」遭到國際社會譴責，香港市民也在週日（ 24 ）發起大遊行表達對國安法的抗議，但根據大陸媒體，全國人大預計在周四（ 28 ）表決通過立法。法廣批評人大代表出現「申紀蘭現象」，代表們是「舉手機器」。
中國第十三屆全國人民代表大會（人大）第三次會議預計在周四下午 3 點舉行閉幕會，據大紀元報導，中國各省書記相繼表態，北京市委書記蔡奇在北京代表團的分組審議會上，表態「完全贊成」該提案，還要求北京的代表「統一到中央決策部署上來」。廣東省委書記李希、上海市委書記李強、天津市委書記李鴻忠、河北省委書記王東峰、陝西省委書記胡和平都紛紛表態支持。
此外，還有軍委副主席許其亮、張又俠，駐香港部隊司令員陳道祥等官員，都公開支持「港版國安法」的推動。
據陸媒《新華網》報導，中國內許多專家、學者也紛紛表態「港版國安法」是健全國安「合憲合法、理據充分、無可置疑」。全國政協常委、港特區前政務司司長唐英年表示「涉港國安立法將令工商界更放心在港投資」，港特區保安局、紀律不對也表態全力支持立法。
《法國廣播》26 日評論「申紀蘭最完美地向世人詮釋了何謂中國人大」，以現年 90 歲、被稱作人大「活化石」申紀蘭形容人大代表。申紀蘭經歷了無數次運動，包括大躍進、文化革命、改革開放，打倒劉少奇時她舉手同意，鬥鄧小平時她舉手同意，鄧小平上台時，她也舉手同意。在 2010 年兩會期間，申紀蘭曾公開表示自己非常擁護共產黨，「做人大代表就是要聽黨的話，我從來沒有投過反對票」。
《法國廣播》引述《北京之春》榮譽總編胡平的評論，申紀蘭之奇，不在於他永遠見風使舵，永遠投機，而在於它居然能轉來轉去，而永遠內心不糾結，不苦惱，永遠不懷疑，不反思。這就不是阿倫特的「平庸之惡」所能解釋得了的。她 66 年、13 屆的人大代表：1、沒一次是選出來的，2、永遠投贊成票。其他 2 千多名代表也是舉手機器，是弱化版的申紀蘭。