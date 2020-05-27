回老家隔離！2兒玩耍意外翻出「古董金塊」　爽賺300萬

危機有時就是轉機，法國一個小家庭因2019新型冠狀病毒（COVID-19），回到鄉下老家隔離，沒想到竟意外發現老母親藏匿家中多年的金塊，更幸運的是因疫情黃金價格上漲，他們此行可能賺到超過300萬元！
根據《BBC》報導，由於法國先前曾實施的封城令，法國一對夫妻決定帶著兒子暫時離開首都巴黎，回到西南邊旺多姆（Vendôme）的老家隔離。孩子們想在花園裡用樹枝、樹葉跟床單搭個小屋，父親便告訴他們，可以去一間閒置的房間拿奶奶沒在用的床單。
這對小兄弟拿床單時，突然有兩塊金塊掉了出來，他們很快地把此事告訴父親。父親看到金塊份量十足，原本還以為只是刀架，不過還是聯絡當地的拍賣公司。經過鑑定，這2塊金塊各重1公斤，初步估計每塊價值4萬歐元（約132萬台幣）。
經過查找，原來這2塊古董金塊來頭不小，是奶奶在1967年購買，還附有購買證明。好消息是，因為新冠肺炎疫情，黃金受到青睞，價格仍在持續往上走，拍賣師柔伊拉克（Philippe Rouillac）認為他們可以等待金價上漲再賣出，「他們至少可以獲得10萬歐元（約330萬台幣）」。（編輯：林奐妤）
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