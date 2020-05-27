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妻過世！男「沒食慾」以為太悲傷　斷氣前才知染新冠肺炎

編輯中心/綜合報導-2020-05-27 18:40:06
▲英國一對老夫妻，妻子去世後，丈夫出現食慾不振的症狀，2周後送醫才知染新冠肺炎。（示意圖，非當事人／取自Unsplash）
從2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延至今，可發現長者若染疫，併發重症或死亡的風險比年輕族群還要高得多，因此對於各種症狀要更有警覺心。英國一名95歲男子，在妻子病逝後，他出現「沒胃口」的狀況，過了2周就醫才知道自己感染新冠病毒，卻為時已晚。

綜合外媒報導，英國東約克郡（East Yorks）一對老夫妻，95歲的迪克（Dick）與97歲的瑾（Jean），結婚76年感情一直很好，原本今年8月就能迎來結婚77周年紀念日，不過瑾卻在今年4月過世。

▲英國老夫妻迪克（Dick）與瑾（Jean），結婚長達76年。（圖／翻攝Nicky
▲英國老夫妻迪克（Dick）與瑾（Jean），結婚長達76年。（圖／翻攝Nicky Guest-Walmsley臉書）
後來，迪克開始食慾不振的狀況，但家人們也以為老父親只是因為悲傷過度才會沒胃口，並沒有多想。然而2周後，迪克開始出現呼吸困難的症狀，就醫採檢驗出2019新型冠狀病毒（COVID-19）陽性，2天後於本月15日病逝。

老夫妻的女兒妮基（Nicky Guest-Walmsley）回想爸爸當時曾抱怨食物很難吃，現在才知道是因為他喪失了味覺與嗅覺，她很後悔當初沒有多一份警覺心。妮基現在積極向認識的人宣導，味覺、嗅覺的喪失也是新冠肺炎的症狀之一。迪克和瑾將在6月5日舉行聯合葬禮，目前家族正在籌措費用中。（編輯：林奐妤）

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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