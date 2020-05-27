妻過世！男「沒食慾」以為太悲傷　斷氣前才知染新冠肺炎

從2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延至今，可發現長者若染疫，併發重症或死亡的風險比年輕族群還要高得多，因此對於各種症狀要更有警覺心。英國一名95歲男子，在妻子病逝後，他出現「沒胃口」的狀況，過了2周就醫才知道自己感染新冠病毒，卻為時已晚。
綜合外媒報導，英國東約克郡（East Yorks）一對老夫妻，95歲的迪克（Dick）與97歲的瑾（Jean），結婚76年感情一直很好，原本今年8月就能迎來結婚77周年紀念日，不過瑾卻在今年4月過世。
後來，迪克開始食慾不振的狀況，但家人們也以為老父親只是因為悲傷過度才會沒胃口，並沒有多想。然而2周後，迪克開始出現呼吸困難的症狀，就醫採檢驗出2019新型冠狀病毒（COVID-19）陽性，2天後於本月15日病逝。
老夫妻的女兒妮基（Nicky Guest-Walmsley）回想爸爸當時曾抱怨食物很難吃，現在才知道是因為他喪失了味覺與嗅覺，她很後悔當初沒有多一份警覺心。妮基現在積極向認識的人宣導，味覺、嗅覺的喪失也是新冠肺炎的症狀之一。迪克和瑾將在6月5日舉行聯合葬禮，目前家族正在籌措費用中。（編輯：林奐妤）
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