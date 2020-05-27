中國推「港版國安法」　吳釗燮：持續緊盯情勢發展

外交部長吳釗燮（ Jason Wu ）今日（ 27 ）接受美國《福斯新聞》（ Fox News ）專訪，討論有關中國在新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情期間，在東海等爭議地區動作頻頻，同時近日北京政府推動「港版國安法」，威脅一國兩制制度，擔憂中國也可能對台灣採取軍事行動。《福斯新聞》主播麥卡勒姆（ Martha MacCallum ）透過視訊提問，台灣對於美國總統川普近日對中國強硬的立場，包括在美中企可能因此被制裁。外交部長吳釗燮回應，中國推動「港版國安法」受到國際社會密切關注，他尊重美國為了保護香港自由、民主即將採取的行動。台灣也同樣嘗試支持香港，一直非常關注中國的動向，並呼籲北京不要這麼做，希望中國尊重 30 年前對港民主自由的承諾。吳釗燮表示，台灣人民也希望支持香港，以利香港維持自由繁榮。麥卡勒姆問到，中國是否在世界忙於對抗疫情的同時，從中得利。吳釗燮以南海、東海及台灣為例，指出中方正在擴大軍事行動。人們必須對此有所警覺，港版國安法之後，下一個遭到威脅的可能就是台灣，台灣也正嘗試保衛自己。對於中國是否會在這段時間對港台採取軍事行動，吳釗燮表示，中國曾承諾在港實行一國兩制，50 年制度不變，但今日卻是圖接管香港行政部門，台灣方面也擔心中國可能對台採取軍事行動。吳釗燮表示「我們不希望中國認為台灣很脆弱，可用軍事方式攻打台灣，所以我們正試圖在外交方面爭取美國，以及世界各國的支持，同時強化本身的防衛能力以嚇阻中國」。