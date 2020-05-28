反擊「港版國安法」　路透：川普恐暫停香港獨立關稅優惠

北京在兩會期間推動「港版國安法」，全國人大將在今（ 28 ）日對草案進行表決。路透社在 27 日引述消息人士報道稱，川普政府將採取行動回應「港版國安法」，考慮暫停香港的獨立關稅優惠。消息人士透露，此一舉措恐令美國對港出口貨品徵收與中國相同的關稅，作為回應北京當局削弱香港高度自治的選項之一；另外一項更加嚴厲的行動，則是撤銷香港在美國享有的特殊地位。於此同時，美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）在同一天宣布，已向國會表明不再視香港為高度自治，並且不保證香港獲回歸前的特殊待遇。蓬佩奧在聲明中強調，北京推動「港版國安法」是「一系列從根本上破壞香港自治和自由的最新行為」，基於現實情況，「沒有一個理性的人能夠斷言，香港在中國手中仍維持高度自治」。蓬佩奧指出，美國原本希望自由繁榮的香港能作為中國的典範，然而，中國目前反倒是將自己當作香港的樣板，經評估，他向國會確認香港不再符合美國法律自 1997 年 7 月以來給予的特殊待遇，因為北京擺明要讓香港中國化。中國外交部稍早前表示，香港特區維護國家安全立法問題是中國內政，不容任何外來干涉；對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，中方將採取必要措施予以反制。