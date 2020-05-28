北京硬推港版國安法　學民女神周庭：一國兩制完全崩壞

中國人民代表大會將於今日（ 28 ）進行第三次會議，審議建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案（簡稱「港版國安法」）。國際社會中的民主國家紛紛表態反對「港版國安法」，認為法案將箝制香港人自由，違反《中英聯合聲明》對港民主自治的承諾。香港市民也從週日（ 24 ）起發起數場示威抗議中央強行立法。
曾參與香港民運、本土派政黨「香港眾志」前副秘書長周庭今日多次接受日本媒體訪問，在採訪中，周庭表示本來中國在香港實施「一國兩制」，香港的法律須經由香港政府提案，立法會審議。然而現在中國政府濫用全國人代制定的《香港基本法》權力，想要直接立法。
周庭認為，「國家安全法」完全是破壞、無視「一國兩制」。這不單單是國家安全法的問題，這牽涉到中國政府直接干預香港法律。「國家安全法」只在阻止香港與民間社會、國際社會的聯繫，侵害港人的基本人權與自由。
5 月 22 日提出的「港版國安法」中，禁止具有外國政治色彩的組織在香港活動，禁止香港政治組織、團體與國外組織合作。周庭指出，這是非常危險的，中國可以直接在香港設立機構處理這些事件。過去周庭曾表示「一國兩制」變成「一國 1.5 制」，隨著「港版國安法」的推動已經完全變成「一國一制」，對整個香港造成政經上的破壞。