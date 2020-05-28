風雨飄搖！國安法表決前夕　港澳辦夏寶龍：中央忍很久了

中國全國人大預計今天( 28 日)下午表決「港版國安法」草案，料將獲得通過，加上美國國務卿蓬佩奧揚言不再將香港視為高度自治，香港前景令人擔憂。港媒報導稱，中國國務院港澳辦主任夏寶龍 27 日在會見全體港區全國政協委員時表示，北京中央政府對香港問題「已忍了很久」，即使後續仍會遭遇各種反對，立法的決心都不會被動搖。
綜合香港媒體報導，夏寶龍昨天( 27 日)下午在人民大會堂會見全體港區全國政協委員，發表了長達 1 小時的講話，重申訂立港區國安法的 3 個主要原因，首先是守護「一國兩制」初心、保障香港繁榮穩定、人民生活安定；再來是打擊極少數搞「港獨」、黑暴等亂港分子；最後則是香港非法「佔中」、「旺暴」到「黑暴」已觸碰了中央底線，中央已經忍了很久，而且港人和 14 億中國大陸人民，也都要求中央出手處理。
報導並指出，夏寶龍表示，出於中央的權力和責任，北京對港區國安法的立意堅決，也做好準備以抗擊「外部勢力」的干預，雖然過程中香港會繼續受到負面衝擊，但強調中央落實「一國兩制」和訂立國安法的決心都「不會動搖」。
夏寶龍也聲稱，此法案能保護大多數香港人的權利和自由，保持香港長期繁榮穩定和發展利益，港人「馬照跑、舞照跳」的資本主義生活方式不會變；希望所有港區委員能支持特區政府和人大的立法決定，敢於發聲、勇於鬥爭，打好這一場「香港保衞戰」。
對於美國可能會有的反應，《大公網》報導，夏寶龍以朝鮮戰爭、抗美援朝為例，認為不須害怕美國的威脅，不給美國奪取香港管治權、把香港變成其殖民地留任何空間；又重申北京維護國家主權、國家安全與發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。