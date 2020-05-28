肖想成為蜘蛛人！3男童狂戳黑寡婦「下場」超慘：整個GG

超級英雄電影在全球賣座叫好，也成為不少影迷爭相模仿、扮裝的對象。而近日在中南美洲的玻利維亞（ Bolivia ），就有三名男童因為想要成為超級英雄「蜘蛛人」，而故意激怒帶有劇毒的黑寡婦蜘蛛（ Black Widow Spider ），沒想到換來的不是超能力，而是中毒送醫整整一週無法下床。

在超級英雄電影《蜘蛛人》中，男主角是被實驗室裡的變種蜘蛛咬了一口，才意外得到了超能力；而在玻利維亞就有三名分別才12、10、8歲的男童，在當地查揚塔省(Chayanta)放牧時，發現一隻黑寡婦蜘蛛，因為嚮往著電影情節，以為自己被咬後也能變成蜘蛛人，於是刻意撿了棍子挑釁、激怒蜘蛛，故意讓自己被咬。

▲蜘蛛人當中男主角被變種蜘蛛咬後意外獲得超能力，開始成為社區裡的超級英雄。（圖／索尼影業）

沒想到 3 人被咬後立即出現嚴重高燒、發抖、肌肉疼痛和瘋狂出汗的中毒症狀，男童們的家長聽到他們大哭的聲音趕緊前去查看，並嚇得緊急送到該地的醫療中心。然而症狀沒有緩解的跡象，只好再轉送到鄰近的大醫院，最後在又送往該國首都拉巴斯（ La Paz ）最大的兒童醫院，整整一個星期之後才控制住病情順利出院。

對此，玻利維亞衛生部流行病學負責人皮耶卓（ Virgilio Pietro ）就在針對新冠疫情的記者會上順便呼籲家長「孩子們會被很多事情當作是真的，不論是幻想或是電影的一部分」。而根據《國家地理頻道》報導，蜘蛛「黑寡婦」雖然不會主動攻擊人類，而且攻擊不具致命性，但毒性甚至還比響尾蛇再毒 15 倍，是世界上毒性最強的生物之一，建議還是不要主動激怒它才好。（編輯：楊智傑）