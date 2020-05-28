本土疫情再起！南韓單日新增79例新冠確診　創53天新高

新冠肺炎疫情在台灣已連續多天無出現本土病例，當局也陸續鬆綁部分限制措施，但防疫工作仍是不能大意。南韓近日新冠肺炎的本土感染人數明顯增加，甚至單日就新增了 79 例確診，刷新當地 53 天以來單日最高紀錄。
綜合《韓聯社》、《中央日報》等南韓媒體報導，南韓中央防疫對策本部 28 日通報，截至當天 0 時，南韓又多出 79 例新冠肺炎確診，使得該國的累積病例來到 11344 例，也是南韓 53 天以來，單日新增病例最高的 1 天。
報導指出，新增的 79 起病例中，有 72 例屬於社區感染， 7 例為境外輸入性病例。而近期有多家南韓電商的物流中心都爆發群聚感染，其中光Coupang京畿道富川物流中心就已有累計病例達 69 起，該公司位於高陽的物流中心也有員工出現確診，加上首爾梨泰院夜店的多代傳播鏈仍在持續，當局警告疫情恐將持續擴散。
報導也稱，Coupang物流中心 1 位新冠肺炎確診患者，近日還曾在仁川一所小學擔任臨時工，協助校方照顧學生，該校已緊急停課，並安排所有與患者有接觸的學生接受病毒檢測。
由於南韓各級學校近日已陸續復課，卻出現本土病例激增的狀況，也讓家長對於孩子在學校的健康、是否會發生群聚感染等問題格外憂心。
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