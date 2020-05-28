非裔勸拴狗鏈、白女抓狂報警！「悲慘下場」曝：得不償失

一名白人女性日前在紐約中央公園遛狗時，卻未依規定拴上狗鍊，遭到賞鳥的非裔男性善意提醒，她卻抓狂報警自稱性命受到威脅，整個過程被拍下並在網路瘋傳，儘管女子事後道歉，但已因此丟掉年薪 17 萬美元（約 500 萬元台幣）的工作。
此事發生在 25 日上午，57 歲的非裔男子、「漫威漫畫」公司（ Marvel Comics ）前編輯作家克里斯蒂安·庫珀（ Christian Cooper ）在紐約中央公園賞鳥時，平靜的要求正在遛狗的白人女性艾咪·庫珀（ Amy Cooper ）遵守公園規定，將狗拴上狗鍊，以免影響鳥類生態。
不料艾咪·庫珀不僅拒絕，還報警聲稱自己的生命受到威脅，克里斯蒂安·庫珀則回應「請自便」並持續錄影，而警方到場後則並未逮補任何人。這段影片隨後被上傳社群媒體，瀏覽次數已超過 4200 萬次，引起輿論譁然。
艾咪·庫珀接受美媒訪問時，表示對克里斯蒂安·庫珀及其家人表達「誠摯歉意」，她聲稱自己並非種族主義者，僅是因為獨自走在林木區而感到害怕。儘管如此，艾咪·庫珀任職的富蘭克林坦伯頓基金集團（ Franklin Templeton ），仍在她道歉的數小時後將其解僱。
克里斯蒂安·庫珀向媒體表示，我們生活在非裔可能因慢跑而遭槍殺的年代，「全程錄下事發經過是很重要的」，而自己已接受艾咪的道歉。美媒 CNN 則指出，若非克里斯蒂安·庫珀有錄影自保，否則在美國，警方極有可能聽信白人女子的一面之辭。（編輯：陳煜）