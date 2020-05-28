香港特殊待遇局部或全盤取消 美考量各選項

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）知情美國官員和消息人士透露，川普政府正擬定一系列選項來懲罰中國對香港的加強掌控，包括鎖定目標的制裁措施、加徵新關稅及進一步限制中企。華爾街日報指出，香港是全球許多銀行與避險公司的總部，也是進入更廣大中國市場的門戶。香港所獲的特殊待遇，讓美國可將不能出售大陸的更先進技術裝備出口到香港，也是美國支持香港以個別區域出席從世界衛生組織到亞洲開發銀行等國際組織的依據。分析家們先前表示，川普政府任何相關決定，都需在制裁北京與不讓香港民間受害兩者間取得平衡。像香港因特殊待遇，居民申請美簽較大陸居民更快捷。戰略暨國際研究中心（CSIS）中國專家布蘭契特（Jude Blanchette）表示，川普政府可能採逐一點選的方式撤銷部分對港特殊待遇，也不排除一次撤銷全部。路透社報導，美國國務院今天做出評估，認為香港不再擁有高度自治，不再符合美國法律下讓香港成為全球金融樞紐的特殊待遇後，總統川普正在衡量要對中國制裁到什麼程度，而這些舉措可能代表美國將展開一連串因應措施。目前仍不確定川普是否準備祭出所謂「核彈級選項」，也就是香港回歸中國後，美國撤銷所賦予香港的特殊經濟地位。兩名知情人士告訴路透社，美方初期可能採取的措施之一，是對「港版國安法」立法擬議的中共官員、政府和安全機構及企業祭出制裁。國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）指出，美方一連串可能的因應措施可能「涵蓋各個層面」，包括簽證和經濟制裁。他不願說明細節，只表示種種措施將盡量調整到減輕對香港人民和美國在港企業造成的衝擊。3名消息人士告訴路透社，另一個考慮中的選項是下令中止香港優惠關稅稅率，此舉可能會讓香港銷美貨品的關稅，與川普對銷美中國貨物所強制加徵的關稅有相同的稅率。一名國會助理表示，川普政府可能也會透過更加嚴格審核在美中國企的登記方式，對在香港合法經營、利用香港特殊地位的中企變得更加嚴苛。美國大型企業享有透過香港進入中國和東南亞的好處，美國和香港雙邊經濟密切，橫跨從紅酒到金融服務等各經濟層面，如今這些企業擔心華府一切對香港的變動。川普將有權決定是要全面取消、局部取消或保留香港的特殊待遇。史達偉說：「我們會用聰明的辦法做到這點。」目前已浮現的辦法之一是川普可能會設下期限，時間可能從現在起的數月或一年，讓中國改善香港政治情況，否則香港恐失去其特殊地位，不過目前還不清楚是否已有具體作法。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1090528