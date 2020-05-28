日本疫情趨緩！東京鐵塔「重開1限制」　遊客傻：誰要去

隨著新冠疫情在日本逐漸緩解，首相安倍晉三於 25 日宣布日本全國解除緊急事態宣言，將緩和要求人們對外出進行自我約束和停業要求，學校也將陸續開課。而作為日本政府公布緊急事態宣言初期就被要求關閉的東京鐵塔，近日也隨著緊急事態解除而宣布重新開放，不過為了防止民眾群聚，想要到塔頂觀景台的民眾只能靠自己爬上約 600 階的戶外階梯，這個消息也引起不少討論。

根據日媒報導，東京鐵塔因為日本政府 4 月 7 日公布「緊急事態宣言」，從 4 月 8 日暫停包括觀景台在內的所有設施；直到 5 月 14 日才先開放商場部分設施，而原本受疫情影響而暫時關閉的觀景台部份，今（ 28 ）日已重新開放民眾進場，而為避免群聚直通觀景台的電梯並不開放，民眾只能爬上從地面到高度約 150 公尺觀景台的 600 層戶外階梯，才能一覽塔頂風景。

▲重新開放後要到東京鐵塔觀景台得先爬上約六百層的階梯。（圖／翻攝自東京鐵塔官方推特）

此外重新開放的東京鐵塔今晚入夜後一直到深夜 12 時止，將會點亮彩色燈火以祈願日本的觀光產業能復甦；往後也仍將持續實施防疫措施，除了工作人員會配戴口罩外，針對進場民眾也會檢測體溫。如果有身體不方便或高齡長者，還是可以申請搭乘電梯，不過連從電梯小姐一次也只能有五人一起搭乘。

▲東京鐵塔將持續維持防疫措施。（圖／翻攝自東京鐵塔官方推特）

作為象徵東京的東京鐵塔重新開放，這個消息也掀起網友討論，紛紛在東京鐵塔

官方推特

下留言「想出這個方法避免群聚的人根本天才」、「能輕鬆爬 600 階應該心肺功能還不錯」、「能爬到觀景台的應該肺功能正常，這就是所謂的物理普篩嗎」、「終於開放觀景台了」、「我看我還是在下面拍照就好」、「想像一下大家爬到氣喘吁吁的樣子就覺得可怕」。（編輯：楊智傑）