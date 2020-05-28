美方揚言制裁　港親中派議員：影響不大、資產可先變賣

美國國務卿蓬佩奧 27 日指出，已向美國國會提交報告，聲稱香港已不再有擁有高度自治、不應獲得美國賦予的特殊待遇。外界對於後續中美如何就香港問題角力表達高度關切，美國國務院亞太事務助理國務卿史迪威（ David Stilwell ）則稱，美國準備了許多措施「應對」，包含簽證、經濟等層面。對於美國接連出招，香港親中的建制派議員則表示，不認為這會對香港造成太大的影響、而且資產也能趁被凍結前變賣。
綜合《香港 01 》等港媒報導，香港行政會議成員、建制派新民黨主席葉劉淑儀， 28 日回應美方涉港言論時表示，香港對美國貿易大多屬於轉口，若美國對香港本地生產出口貨品加關稅，影響也不會太大；何況負面消息並非現在才突然出現，相信市場早有預期及消化。
至於是否將有港人被美國以去年通過的《香港人權與民主法案》制裁，凍結資產、拒批簽證，葉劉淑儀則稱，簽證方面只要不去美國就沒什麼問題，而資產則可以趁被凍結前變賣，她本人對美方所謂的制裁「一點都不擔心」。
為了北京將表決「港版國安法」以及美國國務卿的回應，香港眾志於 28 日上午召開記者會，《立場新聞》報導，秘書長黃之鋒指出，國安法今天就要表決，促請北京「懸崖勒馬」，正視美國和國際社會聲音。眾志成員周庭亦稱國安法的設立，反映北京懼怕國際連結工作，對國際壓力有所避忌；並批評北京長期利用香港作「白手套」集資上市，香港政府都睜隻眼閉隻眼，如若引發國際制裁，必定衝擊香港。
眾志創黨主席兼常委羅冠聰則說，現在尷尬局面皆是北京和港府一手造成，從去年的反送中運動、禁蒙面法等，已經引起美國關注，「港版國安法」則是最後成為蓬佩奧發聲明的關鍵因素。羅並引述美方消息人士指出，川普可能會在本週宣布，暫停香港「獨立關稅區」的地位，促使北京改變對港方針，讓香港重新恢復自治地位。