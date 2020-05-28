日本全面解禁　東京、北九州出現疫情反彈

日前日本境內新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情逐漸趨緩，政府在 25 日宣布正式全面解除「緊急事態宣言」，境內出現數起群聚感染，各縣市的確診人數逐漸增加，據《 NHK 》東京都內的武藏野中央醫院發生院內感染，職員 3 人確診、患者 18 人出現發燒等症狀， 28 日新增 15 例，連續 3 日單日新增病例大於 10 人，都內累計 5195 例。
據《 NHK 》，日本福岡縣北九州市長表示，市內連續 5 日（ 22 日至 27 日）共新增 22 人， 17 人為輕症患者，且感染路經為複數，仍在進行疫調。北九州市長擔憂若這樣現象持續，未來將會有第二波感染。北海道札幌市的醫協中央醫院則累計 12 例確診、空知郡一家公司爆發群聚感染，累計 4 人確診、 20 名相關人士正接受隔離。同時，今日，愛媛縣新增 1 人確診、兵庫縣新增 1 例死亡、千葉縣新增 1 例死亡。
為防止感染擴散，北九州縣暫時關閉小倉城，東京地方政府也採取對觀光客喜愛的上野公園、葛西臨水組館制定防疫措施，避免「3 個密集場合」（密閉、密集、密接：密切接觸的場合）。
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