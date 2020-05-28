台灣哪些產業比香港優秀？內行人「港台一比」：差太遠了

中國人大於今（ 28 ）日下午，以 2878 票贊成、 1 票反對、 6 票棄權，通過港版國安法，預計最快 8 月可通過法例並在香港實施，而美國國務卿蓬佩奧則表示可能取消美國對港的特殊優惠待遇，對此就有網友詢問「香港在失去各項貿易優惠條件後，金融業恐怕沒落，請問香港還有什麼條件比台灣優秀呢」，掀起不少討論。

今日下午中國人大以「 1 票反對」的高度贊成投票比火速通過了港版國安法，原 Po 就在 PTT 上發文提到「香港地小，行業發展備受限制，香港製造與科技業略輸台灣，而醫療人才台灣在各國算數一數二，香港在失去各項貿易優惠條件後，金融業恐怕沒落」，並在文末詢問香港跟台灣相比還剩下那些優點，網友們也一一討論比較。

▲網友詢問香港與台灣兩者產業優異程度。（圖／翻攝自 PTT ）

對此問題就有留言指出「香港的醫療環境跟台灣不太一樣，公家機關醫療較便宜，私人醫療品質很高但貴，台灣是走 CP 值的醫療環境！」、「香港現在只有金融業」、「香港醫療不差，但私人醫院很貴」、「台灣好太多了，香港的科技業薪水還比不上台灣」、「香港地太小太貴，扼殺高科技工業」。

綜合網友評斷，在科技醫療產業台灣佔優，而現在香港則是以金融業為霸，但根據美國國務卿先前提到「中國有意單方面任意將國安法強加在香港身上，香港將無法保持高度自治，不再符合美國法律自 1997 年 7 月以來給予的特殊待遇」，不少專家學者則表示若美中止優惠待遇，他國可能會相繼跟上，將會嚴重打擊香港經濟。（編輯：楊智傑）